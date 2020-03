BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat längerfristig weniger Abhängigkeit von internationalen Lieferketten als Konsequenz aus der Coronakrise gefordert. Es zeige sich, "wie viele Unternehmen und ihre Beschäftigten direkt oder indirekt unter den Folgen einer Lieferkettenstrategie leiden, die jede Form von Nachhaltigkeitsdenken hat vermissen lassen", sagte Walter-Borjans der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



"Das aufzuarbeiten ist eine Aufgabe für die Zeit nach der Pandemie, um zu gewährleisten, dass die Steuerzahler nicht für kurzsichtige Renditeplanungen einiger weniger herhalten müssen." Die deutsche Wirtschaft gilt wegen ihrer Abhängigkeit etwa von Produkten aus China als sehr anfällig für die Coronakrise.



Die Zusage der Bundesregierung, Unternehmen umfassende Kredite in der Krise zu gewähren, zeige, dass sie zu umfassenden und zielgenauen Schritten in der Lage sei. "Dabei hilft, dass Deutschland über ein bewährtes System von Förderbanken mit bewährten Instrumenten verfügt", sagte Walter-Borjans. "Zusammen mit hoher Kulanz der Steuerbehörden durch Steuerstundung und der Herabsetzung von Vorauszahlungen werden unnötige Liquiditätsengpässe vermieden."



Der Schutzschirm der Regierung helfe auch den Dienstleistern aus Logistik, Handel, Gastgewerbe, Kultur und Tourismus. "Liquiditätshilfen und Steuerstundungen helfen kleinen Unternehmen und Selbstständigen aus einer Finanzklemme."/bw/DP/zb