Die Kalenderwoche 11 im März 2020 (09.03. bis 13.03.) wird als eine der verlustreichsten Wochen in die Geschichte der Kapitalmärkte eingehen. Der große Crash im Zuge der Corona-Krise hat weltweit in nur wenigen Tagen Werte im Billionenbereich vernichtet und die Börsen in allen Regionen der Erde in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Kurse deutscher Mittelstandsanleihen sind davon nicht verschont geblieben und verlieren - wenn auch geringfügiger als die großen Aktienwerte - in dieser Woche in etwa zwischen 10% und 25%. In den nächsten Wochen wird es für die deutsche Bevölkerung und auch für die deutschen Unternehmen drastische Einschränkungen geben, um der Ausbreitung des Corona-Virus Einhalt zu gebieten. Die Bundesregierung stellt kurzfristige Hilfsmittel in Milliardenhöhe für die deutsche Wirtschaft bereit.

Der Corona-Krise zum Trotz startete die FCR Immobilien AG in dieser Woche die Zeichnungsphase für ihre neue 4,25%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A254TQ9). Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 25. März 2020. Das Anleihe-Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger mit einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro. Die neue FCR-Anleihe 2020/25 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die FCR Immobilien AG verzeichnete im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis und möchte ihr Immobilien-Portfolio in 2020 auf rd. 500 Mio. Euro ausbauen.

Auch die SCORE CAPITAL AG begibt derzeit erstmals eine unbesicherte fünfjährige Unternehmensanleihe (WKN A254SG) mit einem Zinskupon von 5,00% p.a. Im Rahmen der Emission werden bis zu 20 Mio. Euro ausschließlich institutionellen Investoren mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro angeboten. Aktuell wird eine erste Tranche in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro emittiert. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich an der Neuemission der 5,00%-Anleihe der SCORE CAPITAL AG mit einer Zeichnung beteiligt hat.

In einem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer stufen die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Anleihe der SCORE CAPITAL AG (WKN A254SG) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen ein. In einem aktuellen Barometer-Update bewerten die KFM-Analysten ...

