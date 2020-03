"Satire" nehmen die Urheber solchen Dumpings für sich in Anspruch und können/wollen dabei nicht erkennen, dass sogar zu halbwegs gelungener Satire wenigstens ein Restbestand an Intelligenz und Anstand - vulgo: an Hirn und Herz - gehört. Tiefflieger eben! Im vormaligen (!) Land der Dichter, Denker und Erfinder!

Der Beitrag Öffentlich-rechtliche Witze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...