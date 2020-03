BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien sind seit Samstag drastische Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft, um die Ausbreitung der neuen Krankheit Covid-19 zu bremsen. Alle Cafés, Restaurants und Diskotheken bleiben mindestens bis zum 3. April geschlossen ebenso wie die Schulen. Alle Sport- und Kulturveranstaltungen sind abgesagt. Lebensmittelläden und Apotheken bleiben aber zu üblichen Zeiten offen.



Trotzdem gab es nach der Ankündigung der Maßnahmen am späten Donnerstagabend einen Ansturm auf Supermärkte und Hamsterkäufe. Fernsehbilder zeigten lange Kundenschlangen und leer gefegte Regale. Bereits am Donnerstag hatten Belgiens Einzelhändler 40 Prozent mehr Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs wie Seife und Toilettenpapier verkauft. Die Supermarktkette Colruyt versuchte zu beruhigen: Es gebe keine Knappheit.



Auch für die Krankenhäuser des Landes gelten seit Samstag neue Regeln: Alle nicht-dringenden Untersuchungen und Operationen sind auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, wie Gesundheitsministerin Maggie de Block am Freitagabend bekannt gab. Auch Besuche sind verboten./vsr/DP/mis