(Meldung ausgebaut) Frutigen BE/Visp VS (awp/sda) - Im Lötschbergbasistunnel ist es erneut zu einem Wassereinbruch gekommen - an der gleichen Stelle wie im Februar. Die BLS musste deshalb am Samstagmorgen um 8.20 Uhr den Tunnel für sämtliche Züge sperren. Wie die SBB im Bahninformationsdienst Railinfo vermeldet, fallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...