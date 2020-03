BERLIN (dpa-AFX) - Schutzausrüstung wie Schutzbrillen, Atemschutzmasken, Schutzanzüge oder Handschuhe darf künftig nicht mehr ohne weiteres aus Deutschland exportiert werden. Für den Export dieser Gegenstände ist nun eine Genehmigung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nötig, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag in Berlin mitteilte. Hintergrund ist die schnelle Ausbreitung des Coronavirus auch in Deutschland. Die entsprechende Änderung der Allgemeinverfügung sei innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und werde in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bundesregierung habe sich auch mit der EU-Kommission über das Vorgehen verständigt./brd/DP/zb