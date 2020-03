BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU/CSU-Nachwuchs hat in der Corona-Krise nach eigenen Angaben mehr als 1000 Helfer mobilisiert, die älteren Menschen und anderen besonders Gefährdeten Einkäufe und Erledigungen abnehmen. So viele Freiwillige hätten sich bereits in den ersten 24 Stunden nach dem Start der Aktion Einkaufshelden im Internet gemeldet, teilte die Junge Union mit. Ähnliche Aktionen haben auch andere gestartet, darunter die Jusos und viele Nachbarschaftsinitiativen.



JU-Chef Tilman Kuban sagte der Deutschen Presse-Agentur, man wolle dazu beitragen, die Ansteckungsgefahr für die Risikogruppe zu verringern und die Virusausbreitung zu verlangsamen. "Als junge Generation wollen wir im Alltag konkret Hilfe leisten und für mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sorgen."



Die Junge Union bringt dabei im Internet Helfer und Hilfesuchende zusammen. Beide Seiten könnten sich seit Freitagnachmittag unter die-einkaufshelden.de registrieren. Neben der Online-Vermittlung bietet der Parteinachwuchs auch einen individuell vorausgefüllten Ausdruck an, den Helfer beispielsweise in den Flur ihres Wohnhauses oder im Supermarkt aushängen können./and/DP/zb