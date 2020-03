DAMASKUS (dpa-AFX) - Wegen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus hat Syrien seine für April geplante Parlamentswahl um mehr als fünf Wochen verschoben. Neuer Termin ist der 20. Mai, wie das Präsidentenamt in der Hauptstadt Damaskus am Samstag mitteilte. Das habe Präsident Baschar al-Assad als Präventivmaßnahme angeordnet.



Die syrische Regierung hat bisher noch keinen Fall von Coronavirus gemeldet. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden jedoch Dutzende Menschen unter Quarantäne gestellt. Sechs Iraner und zwei Iraker hätten Symptome einer Erkrankung. Die Menschenrechtsbeobachter sitzen in England, stützen sich bei ihren Angaben aber auf Informanten im Land.



Syrien pflegt enge Kontakte zum Iran, der von dem neuartigen Virus besonders stark betroffen ist. Beobachter befürchten, die Lungenkrankheit könnte sich auch unter den Millionen syrischen Vertriebenen ausbreiten. So sind in den Rebellengebieten im Norden Syriens seit Anfang Dezember fast eine Million Menschen vor Kämpfen geflohen. Die Gesundheitsversorgung dort ist zusammengebrochen.



Kritiker bezeichnen Wahlen in Syrien als Farce, die der Regierung einen demokratischen Anstrich geben sollen. Bei der Abstimmung 2016 hatten mehrheitlich Anhänger der herrschenden Baath-Partei Sitze im Parlament gewonnen. An diesem Sonntag jährt sich der Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs im März 2011 zum neunten Mal./jku/DP/zb