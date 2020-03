RIGA (dpa-AFX) - Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus macht Lettland seine Grenzen für Reisende dicht. Regierungschef Krisjanis Karins kündigte am Samstag in Riga die Aussetzung des internationalen Personenverkehrs an. Die Maßnahme gelte ab dem 17. März und umfasse den Luft-, Schienen-, See- und Straßenverkehr. Alle Letten sollen bis dahin in ihre Heimat zurückkehren. Für den Warenverkehr blieben die Grenzen offen, sagte Karins.



Auf Beschluss der Regierung sind in Lettland zudem mit sofortiger Wirkung alle organisierten öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Unorganisierte Veranstaltungen in Kultur-, Unterhaltungs-, Freizeit-, Sport- und religiösen Einrichtungen sind auf eine Teilnehmerzahl von maximal 50 Personen beschränkt. Sie müssen bis spätestens 23.00 Uhr Ortszeit beendet sein.



In Lettland gab es bis Samstag 26 nachgewiesene Infektionsfälle. Die Regierung hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis Ostern den landesweiten Notstand ausgerufen.