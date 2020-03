GoldNachdem es bereits in der vergangenen Woche turbulent bei den Edelmetallen zuging, konnten sich Edelmetallinvestoren auch in dieser Woche nicht über fehlende Spannung beklagen. Das nervöse Oszillieren der letzten Woche verstärkte sich bei einer neuen Abwärtsbewegung der Edelmetalle, bei der sich der Goldpreis allerdings mit Abstand am besten hielt. In der Berichtswoche wurden Liquidationsverkäufe an den Kapitalmärkten großgeschrieben, von denen auch die Edelmetalle nicht verschont wurden. Parallel dazu holte der US-Dollar die Hälfte seiner Verluste gegen den Euro seit 20.02.2020 wieder auf und legte im Vergleich zur Vorwoche um 1,61 % zu, während der Schweizer Franken, wohl nicht zuletzt massiver Interventionen der SNB gehalten notierte. Gold fiel im Wochenvergleich um 8,6 %. Die CoT-Daten vom 10.03.2020 zeigen einen erneuten Rückgang der Short-Position der Commercials um 6 % auf 328.304 Kontrakte. Die Zahl der offenen Kontrakte sank um 8 % auf 633.470.

