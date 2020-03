Die Fallzahlen steigen: Immer mehr Menschen in Deutschland infizieren sich mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Was noch vor Tagen nur beiläufig diskutiert wurde, ist inzwischen flächendeckend beschlossen: In der gesamten Bundesrepublik bleiben die Schulen mit Beginn der neuen Woche geschlossen. Die Einschränkung des öffentlichen Lebens wird nicht Halt machen bei den Schulen. In Kürze könnte das ganze Land - und damit auch die Börsen - stillstehen.Schulen und KiTas: dicht. Veranstaltungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...