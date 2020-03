Der DAX hat wie viele andere Indizes zum Beginn dieser Handelswoche ordentlich korrigiert. So mancher spricht sogar von einem Crash. Sogar die Wörtchen historisch und rekordverdächtig werden verwendet. Ein starker Einbruch, der für reichlich Nervosität, Angst und so manche Panik gesorgt hat. Viele sowieso schon aktienscheue und ängstliche Investoren dürften inzwischen maximal verunsichert sein. Aber was wäre eigentlich mit einem Einsatz von 100.000 Euro passiert, den man vor dem letzten Crash im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...