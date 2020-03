* Der S&P 500 wird sich mindestens dritteln* Schon erschallt der Ruf nach dem Staat* Die Blase ist geplatzt - Vertrauen zerstört* Nutzen Sie die Kaufgelegenheit bei den Goldminenaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wofür braucht ein Stadtstaat eine eigene Reisegesellschaft?

Liebe Leser,



in Zeiten wie diesen fällt es mir nicht leicht, einen Marktkommentar zu schreiben - obwohl ich zu den wenigen Analysten gehöre, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auf die extrem hohen Risiken an den Finanzmärkten und in der Realwirtschaft hingewiesen haben. Der S&P 500 werde sich mindestens dritteln, also in den Bereich von rund 1.000 Punkten fallen, lautete meine Prognose, und das sei ausdrücklich kein Worst-Case-Szenario. Und der DAX werde wie üblich den US-Vorgaben nach unten folgen.



Inzwischen ist der S&P 500 in Rekordzeit von knapp 3.400 Punkten am 19. Februar 2020 auf 2.500 Punkte gefallen. Das sind gerade einmal minus 26%. Es ist also noch nicht allzu viel passiert, zumal der Index dieses Niveau erst im September 2017 erstmals erreicht hatte. Es wurde also lediglich der Kursanstieg der vergangenen zweieinhalb Jahre wieder abgegeben. Keine große Sache, sollte man meinen.

Den vollständigen Artikel lesen ...