In den aktuellen Zeiten des Crashs sehnen sich Investoren womöglich nach etwas Konstanz und Sicherheit im Depot, ohne dabei jedoch auf Wachstumschancen verzichten zu müssen. Schließlich halten die digitalen Megatrends des 21. Jahrhunderts sehr wahrscheinlich noch jede Menge Wachstumspotenzial bereit! Wenn du auch in so einer Situation bist, könnten dir die Aktien von Apple (WKN: 865985) und Microsoft (WKN: 870747) gefallen. Beide Tech-Riesen muss ich dir nicht vorstellen. Ihre Produkte und die Veränderungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...