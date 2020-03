USDJYP dehnt die Korrektur über einen wichtigen Widerstand aus. USDCHF korrigiert in einer bärischen Flagge und AUDUSD ist im Abwärtstrend nicht zu Bremsen. USDJPY übersteigt wichtigen Widerstand Tickmill-Analyse: USDJPY im 4-Stundenchart USDJPY konnte sich seit dem Wochentief bei 101,183 JPY deutlich erholen. Am Freitag lief die Erholung an die Marke von 108,500 JPY heran und übertraf damit den Widerstand bei 108,300 JPY. Mit Blick auf den abgebildeten Trendverlauf im 4-Stundenchart bieten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...