Diese Woche wird in die Finanzgeschichte eingehen. Technisch kam es zum schnellsten Bärenmarkt der Geschichte und auch Tagesschwankungen von 10% wurden an der Wall Street schon sehr sehr lange nicht mehr gesehen. Für eine Marktkorrektur sind die Ausschläge m.e. eigentlich zu heftig, zumal inzwischen immer mehr klar wird, dass es auch große realwirtschaftliche Auswirkungen geben wird. Trotzdem sollte diese jetzt wichtige Frage ob wir uns in einen Bärenmarkt befinden oder einer Korrektur jeder für sich selbst beantworten. Ich fürchte (Bauchgefühl) aber, dass wir den Boden noch nicht gesehen haben, auch wenn die Kurse am Freitag Abend in den USA nach Trumps Rede wieder […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...