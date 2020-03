BERLIN (dpa-AFX) - Auch in der Bundestagsfraktion der Grünen gibt es nun einen Corona-Fall. "Einer unserer Abgeordneten wurde positiv auf Corona getestet. Alle erforderlichen Maßnahmen sind eingeleitet", sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Den Namen des Abgeordneten nannte sie nicht. "Die anderen Fraktionen wurden informiert." Am Sonntag hieß es, bei diesem Stand sei es geblieben.



Zudem gibt es in der FDP-Fraktion inzwischen einen dritten Fall, wie ein Fraktionssprecher bestätigte, ohne den Namen zu nennen. Allerdings machte der Abgeordnete Thomas Sattelberger seine Infektion selbst bekannt. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er am Samstag: "Ich bin 70 geworden und weiß seit einer Stunde, dass ich Corona-positiv bin."



Zuvor hatte es in der FDP-Fraktion bereits zwei Infektionen gegeben. Als erstes war eine Ansteckung mit dem Coronavirus beim FDP-Abgeordneten Hagen Reinhold bestätigt worden. Außerdem hatte dann sein Fraktionskollege Alexander Graf Lambsdorff im "Spiegel" über seine eigene Infektion gesprochen.



Bei SPD und AfD gab es nach Auskunft von Fraktionssprechern bis Sonntagmittag keine Infektionen. Das galt auch bei der Linksfraktion, allerdings stand dort das Ergebnis einiger Tests noch aus. Die Unionsfraktion äußerte sich nicht näher./cn/DP/zb