Der Goldmarkt erlebte an den vergangenen beiden Handelstagen, also am Donnerstag und Freitag, etwas, was es in dieser Form sicher noch nicht gegeben hat. Mit einem normalen Handel hatte das Ganze nichts zu tun. Hier gab es offensichtlich massive Eingriffe seitens einiger Marktteilnehmer, die doch sehr sauer aufstoßen. Das war eine Manipulation vor aller Augen.Erlauben Sie mir, diesen Artikel ausnahmsweise etwas weniger distanziert in der Ich-Form zu schreiben. Sie kennen mich vielleicht von unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...