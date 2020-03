Die Budgetrede im Nationalrat diese Woche ist noch nicht definitiv abgesagt. Sie könnte möglicherweise doch stattfinden, teilte ein Sprecher von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) der APA mit. Die endgültige Entscheidung darüber werde erst in der Präsidialsitzung am Dienstag fallen.Diese Präsidiale wird noch "physisch" stattfinden, die Teilnehmer werden sich also im Parlament zusammensetzen. ...

