Erfurt (ots) - Die Kinder in Deutschland erleben derzeit eine absolut außergewöhnliche Situation. Die weltweit ausgerufene Pandemie ist nun direkt in ihrem Leben angekommen - Kitas und Schulen sind geschlossen, sie dürfen sich nicht mit Freunden treffen oder ins Kino gehen, die Nachrichtenlage macht Angst. KiKA ist für alle Kinder da, gibt Raum für Austausch, ordnet ein und informiert.Als verlässlicher Partner der Kinder und Eltern trägt KiKA in dieser Situation eine ganz besondere Verantwortung und zeigt seine Stärke: Mit einem Mix aus Informationsangeboten und Nachrichten, Wissensmagazinen und aktuell produzierten Sendungen unter dem Titel @gemeinsamzuhause deckt KiKA gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit das Informations- und Unterhaltungsbedürfnis mit Qualitätsangeboten für Kinder aller Altersstufen.Bereits ab morgen, 16.03.2020, werden sich Programmschema und Online-Angebote prioritär auf diese besondere Situation einrichten:Das Team von "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) reagiert und versorgt die Schüler*innen Deutschlands mit Extraportionen unterhaltenden Wissen. Ab 18. März 2020 gibt es wochentäglich um 13:30 Uhr"Die beste Klasse Deutschlands-Spezial" (KiKA). Zum ersten Mal spielt unser Moderator*innenteam Malte Arkona und Kim Unger nicht mit Klassen im Studio, sondern präsentiert den Kindern zuhause Quizfragen und Experimente zum Mitraten. Ab dem 6. April um 19:25 Uhr starten dann "Die beste Klasse Deutschlands" -Wochenrunden. 16 Tagessieger konnten erspielt werden - dann wurde der Wettbewerb zum Schutz der Schulklassen eingestellt. Malte verspricht: Eine der Klassen wird die Klassenfahrt nach Rom gewinnen. Wann die Fahrt möglich ist, muss derzeit offen bleiben.Die Kindernachrichten "logo!" (ZDF) berichten weiterhin verlässlich über die aktuelle Lage zwei Mal pro Tag, jeweils um 11:05 Uhr und aktuell um 19:50 Uhr. Für den 16. März ist ein Interview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplant. Zuvor, 9:25 Uhr, sind nach einer eingekürzten Vorschulfläche die Serien "Yakari" (KiKA) und "Garfield" (hr) zu sehen.Ab 11:15 Uhr folgen in der "KiKA - besser.wissen"-Strecke jeweils Wissensmagazine in täglichem Wechsel: Beginnend mit "Wissen macht Ah!" (WDR) werden "PUR+" (ZDF), "Anna und die wilden Tiere" (BR) oder "Löwenzahn" (ZDF) zu sehen sein. Gerade gestartet ist "Schloss Einstein" (ARD/MDR/KiKA), erfolgreichste Internatsserie mit brandneuen Folgen am Nachmittag um 14:35 Uhr."Gemeinsam zuhause" - unter diesem Titel bietet KiKA online und im TV alles für eine Bewältigung der Situation, von Tipps gegen die Langeweile bis zum Liveaustausch mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Am Mittwochvormittag, 18. März 2020, gibt es erstmals "Gemeinsam zuhause" live aus Erfurt mit Moderator Tim Gailus und Gästen. Die konkreten Ausstrahlungstermine werden hier nachgereicht.Die KiKA-Elternseiten informieren über Programmänderungen und Inhalte und geben Tipps und Handlungsempfehlungen. Kika.de und die Mediathek-App "KiKA-Player" sind gefüllt mit Qualitätsangeboten für alle Altersgruppen.Über alle weiteren Programmänderungen und Entwicklungen werden wir zeitnah informieren. Informationen finden Sie ebenfalls in der KiKA-Presselounge unter https://www.kika-presse.de/.