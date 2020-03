WKÖ, ÖGB und AMS haben heute in der "ZiB Spezial" des ORF zur Coronavirus-Pandemie einen eindringlichen Appell an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerichtet, bei Bedarf die neue Kurzarbeitsregelung zu nutzen. "Das neue Kurzarbeitszeitmodell ist so attraktiv, dass ich nur an alle appellieren kann, sich das anzuschauen", so AMS-Chef Johannes Kopf.Er geht jedoch davon aus, dass auch mit dem Modell die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...