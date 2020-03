NORTHERN DATA AG: FORMALER ABSCHLUSS WANDELANLEIHEDGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission NORTHERN DATA AG: FORMALER ABSCHLUSS WANDELANLEIHE15.03.2020 / 18:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD HOC INFORMATIONNORTHERN DATA AG: FORMALER ABSCHLUSS WANDELANLEIHEFrankfurt am Main - 15. März 2020 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) gibt bekannt, dass die am 15. November 2019 beschlossene Emission einer Wandelanleihe zwischenzeitlich abgeschlossen wurde und die Anleihe vollständig gezeichnet ist.Pressekontakt: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Head of Corporate Communications Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt E-Mail: h.duerr@northerndata.de Telefon: +49 69 348 752 89Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northerndata.de Telefon: +49 89 125 09 03 3115.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 997683Ende der Mitteilung DGAP News-Service997683 15.03.2020 CET/CEST