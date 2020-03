Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Leitzinsen angepasst.Die US-Notenbank Federal Reserve senkt die Leitzinsen infolge des Coronavirus auf eine Zielspanne von null bis 0,25 Prozent. Das teilten die Währungshüter der USA am Sonntagabend überraschend mit. Zuvor lag die Federal Funds Rate zwischen 1 bis 1,25 Prozent. Die vorherige Anpassung war erst am 3. März 2020 in einer ersten Notfall-Zinssenkung ...

