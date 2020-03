WASHINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanische Notenbank Fed wird nach Worten ihres Vorsitzenden Jerome Powell alle Instrumente nutzen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu dämpfen. Die Virus-Krise habe tiefe Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft, sagte Powell am Sonntag nach einer außerplanmäßigen und außergewöhnlich starken Zinsreduzierung. Die Fed hatte ihren Leitzins auf fast null Prozent reduziert.



Die Fed habe immer noch genügend Handlungsspielraum, sagte Powell. Negative Zinsen betrachte er jedoch nicht als angemessenes Instrument. Man werde alles tun, um die Finanzmärkte mit Liquidität zu versorgen. Die Fed werde an diesem Montag Anleihen in allen Laufzeiten kaufen.



Die Virus-Ausbreitung werde wahrscheinlich die Exporte belasten und die Inflation dämpfen, sagte Powell. Eine Deflation mit fallenden Preisen, was die allgemeine Wirtschaftslage zusätzlich belasten kann, sei jedoch nicht zu erwarten. Die Wirtschaftsentwicklung im zweiten Quartal werde wohl schwach ausfallen. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hänge von der Ausbreitung der Pandemie ab.



Powell hob hervor, dass eine fiskalpolitische Reaktion des Staates, also etwa Steuersenkungen oder Ausgabenerhöhungen, sehr wichtig sei. Auch andere Notenbanken haben zuletzt ihre Regierungen aufgerufen, mit Staatsgeld gegen die Virus-Krise vorzugehen. Die deutsche Bundesregierung hat bereits mit einem großen Kredit- und Bürgschaftspaket reagiert./bgf/jsl