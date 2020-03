Die vergangenen Wochen waren für die Entscheider in der Politik und Wirtschaft von ungewöhnlichen Herausforderungen geprägt. Die Eskalation der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus ist weltweit bereits unterschiedlich vorangeschritten. In der Europäischen Union verhängen die Mitgliedsstaaten mittlerweile unterschiedliche Auflagen und Einschränkungen für die Bevölkerung. Während der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz weitreichende Einschnitte verhängt und die Bevölkerung zur Solidarität aufruft, fehlt es in Deutschland noch immer an einheitliches Vorgehen im Bundesgebiet. Aber die Panik und Ungewissheit bergen auch jede Menge Chancen.

