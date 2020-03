BERLIN (dpa-AFX) - Unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft sich am Montag (11.00 Uhr) der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise. Neben Merkel kommen nach Angaben eines Regierungssprechers Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Innenminister Horst Seehofer (CSU), Außenminister Heiko Maas (SPD), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zusammen, um die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus zu erörtern. In einer Videokonferenz will Merkel dann - voraussichtlich am Nachmittag - mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten über die Corona-Pandemie und ihre Folgen beraten./bk/DP/zb