Die Wucht, mit der die Börsenkurse in der vergangenen Woche in aller Welt abstürzten, hat man lange nicht mehr gesehen. Übersehen wird in der aktuellen Berichterstattung, dass in solchen Situationen nicht - wie durch eine geheimnisvolle Macht gelenkt - "die Märkte abstürzen"; und es auch nicht so ist, dass die "Mehrheit der Marktteilnehmer" verkauft hat. Zur Erinnerung: Jede Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...