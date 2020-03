Medienmitteilung

Flamatt, 16. März 2020

Veränderungen im Verwaltungsrat der Comet Holding AG

Dr. Franz Richter und Dr. Christoph Kutter haben sich entschieden,nicht mehr an der nächsten Generalversammlung zur Wiederwahl anzutreten. Der Verwaltungsrat dankt beiden Mitgliedern für den wertvollen Beitrag während ihrer Amtszeit.

"Mit der Fokusstrategie auf Plasma- und Röntgentechnologie haben wir wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt. Franz Richter und Christoph Kutter haben diese Neupositionierung als Mitglieder des Verwaltungsrats wesentlich mitgestaltet. Im Namen des ganzen Verwaltungsrats bedanke ich mich für die konstruktive Zusammenarbeit. Wir wünschen beiden für ihre Zukunft viel Erfolg", so Heinz Kundert, Präsident des Verwaltungsrats.

Da mit den verbleibenden fünf Mitgliedern des Verwaltungsrats eine ausgewogene Zusammensetzung von Kompetenzen und Erfahrungen gewährleistet ist, hat der Verwaltungsrat beschlossen, sein Gremium auf künftig fünf Mitglieder zu verkleinern.

Telefonkonferenz zum Jahresabschluss am 19. März 2020

Comet Group wird am 19. März 2020 um 10.00 Uhr (CEST) die Details ihrer Jahresrechnung an einer Telefonkonferenz vorstellen.

Einwahlnummern:

+41 (0)58 310 50 00 (Europa)

+44 (0)207 107 0613 (UK)

+1 (1)631 570 5613 (USA)

oder per Webcast

Kontakt

Ines Najorka

VP Corporate Communications

T +41 31 744 99 96

M +41 79 57 345 94

ines.najorka@comet.ch

Unternehmenskalender

19. März 2020 Publikation des Jahresergebnisses 23. April 2020 ordentliche Generalversammlung 13. August 2020 Publikation des Halbjahresergebnisses

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz in der Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1300 Mitarbeitende, mehr als 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in den USA, China, Japan und Korea. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.