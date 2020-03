Europa/Global Bonus&Sicherheit: 3% Zinsen, 51% Schutz

Nicht zuletzt wegen der Corona-Krise rückt die Hoffnung auf eine Zinsanhebung in weite Ferne. Deshalb wird für Anleger mit dem Ziel, auch in der zinslosen Zeit Renditen oberhalb der Inflationsrate zu erzielen - trotz des dramatischen Kursverfalls an den Aktienbörsen - kein Weg am Aktienmarkt vorbeiführen. Der Kurseinbruch an den Aktienbörsen verdeutlicht wieder einmal, dass die Veranlagung in Produkte mit hohen Sicherheitspuffern auf jeden Fall sinnvoll ist.

Auch das aktuell zur Zeichnung angebotene RCB-Europa/Global Bonus&Sicherheit auf die beiden Aktienindizes EuroStoxx Select Dividend 30 und den Stoxx Global Select Dividend 100, die in den vergangenen Tagen, so wie der Gesamtmarkt, gewaltig unter die Räder gekommen waren, bietet mit einem 51-prozentigen Sicherheitspuffer ein hohes Maß an Sicherheit.

3% Zinsen, 51% Sicherheit

Die am 3.4.20 festgestellten Schlusskurse des EuroStoxx Select Dividend 30- und des Stoxx Global Select Dividend 100-Index werden als Startwerte für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 49 Prozent des jeweiligen Startwertes werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (6.4.20 bis 3.4.25) aktivierten Barrieren liegen.

Unabhängig vom Kursverlauf der Indizes erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinszahltagen, erstmals am 6.4.20, Zinszahlungen in Höhe von 3 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Verbleiben die beiden Aktienindizes während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren, dann wird das Zertifikat am 7.4.25 mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet ein Index während des Beobachtungszeitraumes die Barriere und die beiden Indizes notieren am Ende der Beobachtungsperiode unterhalb der Startwerte, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit der negativen Wertentwicklung des schlechter gelaufenen Index erfolgen. Befinden sich die Indexstände nach der Barriereberührung gegenüber den Startwerten wieder im Plus dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 100 Prozent des Ausgabepreises erfolgen.

Das RCB-Europa/Global Bonus&Sicherheit-Zertifikat 4, fällig am 7.4.25, ISIN: AT0000A2D8F1, kann noch bis 2.4.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Europa/Global Bonus&Sicherheit-Zertifikat wird in den nächsten fünf Jahren bei einem bis zu 51-prozentigen Kursrückgang des EuroStoxx Select Dividend 30- und des Stoxx Global Select Dividend 100-Index eine Jahresbruttorendite von drei Prozent abwerfen.

Quelle: zertifikatereport.de