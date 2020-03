Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt drei Gewerbeobjekte in Mönchweiler, Osterwieck und Hude und erlangt 'Notenbankfähigkeit' durch die Deutsche BundesbankDGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf/Finanzierung Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt drei Gewerbeobjekte in Mönchweiler, Osterwieck und Hude und erlangt 'Notenbankfähigkeit' durch die Deutsche Bundesbank16.03.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt drei Gewerbeobjekte in Mönchweiler, Osterwieck und Hude und erlangt 'Notenbankfähigkeit' durch die Deutsche BundesbankRostock, 16. März 2020 - Die Deutsche Industrie REIT AG (ISIN DE000A2G9LL1) erwirbt drei Gewerbeobjekte in Mönchweiler, Osterwieck und HudeDie erworbene Liegenschaft in Mönchweiler (Baden-Württemberg) besteht aus einer ehemaligen Produktions- und Logistikliegenschaft einer deutschen Küchenmanufaktur mit rd. 32.300 m² Nutzfläche. Aktuell werden nach dem kürzlich erfolgten Auszug der früheren Eigentümerin erste Vermietungserfolgen erzielt. Die JNKM beträgt aktuell rd. TEUR 169, die Leerstandsquote wurde bereits auf ca. 89% gesenkt. Neben den jüngst aufwendig instandgesetzten Gebäuden und technischen Einrichtungen, bietet das rd. 121.000 m² große Grundstück zudem die Möglichkeit des potenziellen Verkaufs einer großen Teilfläche. Die Liegenschaft liegt auf dem wirtschaftsstarken Korridor zwischen Zürich und Stuttgart nahe Villingen-Schwenningen und verfügt über eine vorteilhafte Anbindung an die B33. Der Kaufpreis beläuft sich auf TEUR 8.900.Das Objekt in Osterwieck (Sachsen-Anhalt) wurde im Rahmen eines Sale-and-lease back Verfahrens erworben und besteht aus dem selbstgenutzten Firmensitz eines Unternehmens aus dem Bereich Digitalmarketing. Die Liegenschaft weist eine Gesamtnutzungsfläche von rd. 6.800 m² auf einem ca. 22.000 m² großen Grundstück auf. Die im Rahmen eines Triple-Net Mietvertrages vereinbarte Jahresnettokaltmiete i. H. v. TEUR 336 wurde mit einer initialen Laufzeit von 10 Jahren zzgl. 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption geschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 2.850 TEUR, woraus sich eine Bruttoanfangsrendite i. H. v. rd. 11,8% ergibt.Bei der Liegenschaft in Hude (Niedersachsen) bei Oldenburg handelt es sich um ein Produktions- und Logistikobjekt, welches über eine Gesamtmietfläche von ca. 16.100 m² auf einem rd. 20.800 m² großen Grundstück verfügt. Das Objekt befindet sich in unweiter Entfernung zur B212, die über die Bundesautobahn A28 eine verkehrsgünstige Anbindung nach Bremen und zur Autobahn A1 bildet. Ein Teil der Mietfläche wurde im Rahmen der Transaktion als Sale-and-lease back mit einer Laufzeit von 5 Jahren plus 3 x 3 Jahren Option zurückgemietet. Zusammen mit dem bereits bestehenden Mietverhältnis ergibt sich eine Jahresnettokaltmiete von rd. TEUR 281 und eine WALT von 2,9 Jahren für das gesamte Objekt. Die Leerstandsquote beträgt aktuell ca. 14,2%. Der Kaufpreis beläuft sich auf TEUR 2.350, wodurch eine Bruttoanfangsrendite von ca. 11,9% erzielt wird.Status der Notenbankfähigkeit erlangtNach einer Bonitätsanalyse durch die Deutsche Bundesbank, hat die DIR erstmals den Status der Notenbankfähigkeit erlangt. Dies ermöglicht institutionellen Darlehens- und Anleihegläubigern der DIR eine Refinanzierung bei der Bundesbank. Dadurch werden tendenziell weiter fallende Fremdkapitalkosten bei zukünftigen Mittelaufnahmen und Refinanzierungen erwartet.Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: https://deutsche-industrie-reit.de/Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 53516.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9, DE000A2YNQU1 WKN: A2G9LL, A2GS3T, A2YNQU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 997685Ende der Mitteilung DGAP News-Service997685 16.03.2020