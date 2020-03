Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CUREVAC - Im Bundestag wird scharfe Kritik laut an den Plänen der US-Regierung, sich die Arbeit an einem Impfstoff der Biotechfirma CureVac aus Tübingen exklusiv für die USA zu sichern. Vertreter der Koalitionsfraktionen und der Opposition zeigten sich am Sonntag hochgradig irritiert über die Informationen der Zeitung Welt am Sonntag. "Jetzt einen Wettbewerb um Standortfragen loszutreten ist das falsche Signal. Das Virus macht nicht an Grenzen Halt", sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), der Zeitung. "Internationale Zusammenarbeit ist jetzt wichtig und nicht nationaler Eigennutz. Wir brauchen schnell einen Impfstoff. Dieser Impfstoff darf ebenso wie das Virus nicht an Grenzen haltmachen." (Welt S. 4 /Handelsblatt S. 45/FAZ S. 15)

BAYER - Der Pharmakonzern Bayer nähert sich einer Glyphosat-Einigung an. Kenneth Feinberg, der Staranwalt, der als Mediator in den Rechtsstreitigkeiten um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat fungiert, sagte, es sei "verfrüht", von einer Einigung zwischen Bayer und Klägeranwälten zu sprechen. Die Gespräche dauerten noch an. Allerdings deutete er auch an, dass die beiden Parteien sich näher kommen, und fügte hinzu, er könne in zehn Tagen womöglich mehr sagen. (FAZ S. 19)

WIRECARD - Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat Teilergebnisse der Sonderprüfung von KPMG veröffentlicht. Die Aktie zieht deutlich an. Doch nicht alle Experten betrachten das Ergebnis positiv. (Handelsblatt S. 26)

