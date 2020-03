Am Freitag handelten die Anleger in Stuttgart quasi vor der Haustüre: Meistgehandelte Aktie war Daimler. Dabei ging es für Daimler um 10,9 Prozent auf 28,10 Euro nach oben - und diese Kursgewinne sind auch bitter nötig. Die bisherige Wochenbilanz liest sich verheerend: Am Montag -13,5 Prozent, am Dienstag +7,2 Prozent, am Mittwoch wiederum -5,4 Prozent und Donnerstag sogar -17 Prozent. Damit notierte die Daimler-Aktie inzwischen so tief wie seit dem Jahre 2009 nicht mehr. EUWAX Der Autor stellt ...

