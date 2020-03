Die Fed senkte gestern Abend mit Gültigkeit per heute morgen die kurzen Zinsen auf 0 bis 0,25 %. Zusätzlich dürfte es Liquiditätshilfen verschiedener Art geben, um die Geldversorgung des Marktes sicherzustellen. Das geht in Ordnung. Die Europäer können überlegen, ob sie nachlegen, aber wissen nicht wie. Wichtigster Gesichtspunkt ist auch hier: Die Sicherung der Geldversorgung für die Wirtschaft, gleichgültig was es kostet. Das ist die Ausgangslage für die Märkte heute morgen.



