FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.224 EURXFRA DE000HSH41M6 HCOB MZC 18 15/26 0.000 %XFRA DE000HSH41L8 HCOB MZC 17 15/20 0.000 %N14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.065 EURJ4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.264 EURLCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.708 EURKHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.631 EURHU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.134 EUR37G1 XFRA US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S 0.309 EURGR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.394 EURFSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.072 EURCCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.538 EURA3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.058 EURUPN XFRA FI0009002158 UPONOR OYJ O.N. 0.260 EURDS81 XFRA DK0060079531 DSV PANALPINA BONUS-AKT. 0.335 EURCBGB XFRA DK0010181759 CARLSBERG A/S NAM. B DK20 2.810 EURCBGA XFRA DK0010181676 CARLSBERG A/S NAM. A DK20 2.810 EURXFRA DE000BC0CL77 BARC 11/21 FLR MTN 0.005 %WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.130 EUR1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.394 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.184 EURFS5 XFRA US3026351078 FS KKR CAP CORP. DL -,001 0.170 EURS9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.341 EURMJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.121 EURXQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.152 EUR12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.161 EURI91 XFRA KYG6771K1022 IGG INC. DL-,0000025 0.020 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.085 EURCW1 XFRA CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC. 0.032 EURBRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.063 EURUKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.125 EUR