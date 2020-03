FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DQW1 XFRA AT0000A18XM4 AMS AG

IVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002

DML XFRA AU000000SYA5 SAYONA MINING LTD

GG51 XFRA KYG2115F1155 CN BILLION RES HD-,01

IYYA XFRA ZAE000081949 INVESTEC LTD RC-,0002

M3BK XFRA DE000A254W52 MIC AG KONV.

XFRA KYG9880X1300 JINTAI EN. HLDGS -0,00125

