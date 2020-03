ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lufthansa von 20,25 auf 15,45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er prognostiziere der Fluggesellschaft nun für 2020 einen operativen Verlust von 1,5 Milliarden Euro, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz vorerst hoher Liquiditätsrisiken bleibe er aber bei seiner optimistischen Einschätzung. Die Krise beiseite gelassen sehe er in der Lufthansa einen strukturellen Gewinner./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2020 / 04:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0008232125

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de