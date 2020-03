NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran angesichts der möglicherweise "schlimmsten Airline-Krise aller Zeiten" von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 142 auf 95 Euro gesenkt. Seiner positiven Sicht auf den Luftfahrtzulieferer stünden die Stlllegung der 737 Max und die Folgen der Coronavirus-Krise für den Ersatzteilmarkt entgegen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er kürzte seine Gewinnschätzungen für die Unternehmen in dem Sektor./ajx/zb



