Der DAX scheint am Montag nahtlos an den Kursrutsch der Vorwoche anzuschließen - trotz der überraschenden weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed am späten Sonntagabend. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart rund vier Prozent tiefer auf 8.860 Punkte. Damit würde er das erste Mal seit Februar 2016 unter der Marke von 9.000 Zählern stehen.Die US-Notenbank hat angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren ...

