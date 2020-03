Die Aktienmärkte heute mit einer Erholung, weil die Machthaber - Politik und Notenbanken - gewissermaßen den "Draghi-Schwur" geleistet haben: 2012 versprach der damalige EZB-Chef, den Euro zu retten, "whatever it takes". Heute Deutschland mit weitreichenden Kreditzusagen für Unternehmen, und die Fed kauft (in geringerem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...