Der Goldpreis erholt sich im frühen Handel. Allerdings: Drehte der Goldpreis zum Handelsauftakt in Asien nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank Fed zunächst 40 Dollar ins Plus, schmolz dieser Gewinn im Laufe des Handels deutlich. Autralien erlebt den schwächsten Tag der Geschichte, die Börse brach zehn Prozent ein. Goldaktien bildeten hier keine Ausnahme. Zwar versuchten sie zur Handelsmitte eine Erholungsrallye. Doch die Verunsicherung siegte. Am Ende präsentierten auch sie sich tiefrot.

