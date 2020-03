Wochenausblick: Fed- und BoJ-Zinsentscheidung, ifo-Prognose, Industrieproduktion, Hexensabbat

Die Entwicklung rund um das Coronavirus sowie vor allem die wirtschaftliche Bremswirkung halten die Märkte auch in der neuen Woche in Atem. Große Erwartungen sind daher an die Währungshüter gerichtet: Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der Fed an, einen Tag später folgt die Bank of Japan. Ebenfalls am Donnerstag wartet der Markt auf die ifo-Konjunkturprognose. Zum Wochenschluss müssen die Börsen zudem den großen Verfall am Terminmarkt meistern.



Montag

Wie stark leidet Chinas Industrie unter den Folgen des Coronavirus? Eine mögliche Antwort darauf liefern die Zahlen zum Einzelhandelsumsatz sowie der Industrieproduktion, die in der Nacht veröffentlicht werden. Gegen 13.30 Uhr folgt mit dem Empire State Index einer der wichtigsten Frühindikatoren der USA.







Dienstag

Investoren schauen sich zunächst die Entwicklung der Industrieproduktion in Japan genau an. Am Vormittag richtet sich das Interesse auf die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland und der Eurozone, die um 11 Uhr erscheinen. Ebenfalls für Schwung könnte die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA um 13.30 Uhr sowie der Industrieproduktion im Februar (14.15 Uhr) sorgen. Die Lagerbestände für Januar werden um 15 Uhr bekannt gegeben. Zudem sorgen die Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in Ohio, Arizona, Florida und Illinois für Impulse.











Mittwoch

Fresenius und Münchener Rück präsentieren heute ihren Geschäftsbericht 2019, BMW meldet Jahreszahlen. Aus der Eurozone werden um 11 Uhr die Verbraucherpreise erwartet, um 13.30 Uhr folgen in den USA die Zahlen zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen. Höhepunkt der Woche ist die Zinsentscheidung der Fed um 19 Uhr.















Donnerstag

Zunächst wird die Notenbank-Entscheidung der Bank of Japan für Gesprächsstoff sorgen. Vor Handelsbeginn berichten Lufthansa und HeidelbergCement über die Geschäftsentwicklung. Angesichts der zunehmenden Rezessionsängste dürfte die ifo-Konjunkturprognose um 10 Uhr stark in den Fokus rücken. Die US-Leistungsbilanz für das vierte Quartal läuft um 13.30 Uhr über die Ticker. Zeitgleich erscheinen auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Philly-Fed-Index.











Freitag

Die Börsen in Japan bleiben aufgrund eines Feiertags geschlossen. An den Terminmärkten könnte der Große Verfallstag (Hexensabbat) für Bewegung sorgen. Deutsche Bank, Continental und Commerzbank präsentieren ihren Geschäftsbericht. Die Erzeugerpreise für Deutschland werden um 8 Uhr gemeldet. In den USA stehen um 15 Uhr die Verkäufe bestehender Häuser an.















