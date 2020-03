Die US-Notenbank hat am Wochenende eine Notfall-Zinssenkung von 100 Basispunkten vorgenommen. Die Fed beschloss außerdem, ein großes Programm zur quantitativen Lockerung zu starten. Damit sollen die negativen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs begrenzt werden, doch die Anleger geraten in Panik. Der Handel bei den Futures des S&P 500 wurde erneut ausgesetzt (limit down: -5%), während die Futures des DE30 auf eine tiefere Eröffnung von über 4% hindeuten.

