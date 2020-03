Der Deutsche Aktienindex hat für eine Erholung vorerst nur wenig Spielraum, doch das Tempo einer Abwärtsbewegung könnte sich schon bald etwas verlangsamen. Neue Tiefs in den kommenden Monaten bleiben ungeachtete dessen jedoch so gut wie sicher. Der DAX bewegt sich weiterhin in seinem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, dessen Obergrenze heute von rund 9600 auf 9200 fallen dürfte. Nach den extremen Verlusten ...

