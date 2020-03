Die am gestrigen Sonntag verkündete Zinssenkung der Fed um einen Prozentpunkt hat die Investoren an den Aktienmärkten geschockt und den Goldpreis deutlich ansteigen lassen.Jetzt wird es richtig ungemütlich. Papiergold wie ETFs und Futures sind nach den Verwerfungen an den Finanzmärkten günstiger als physisches Gold in Form von Barren & Münzen. Einfaches Rechenbeispiel: Der am aktivsten gehandelte Gold-Future (April) kostet aktuell 1.544 Dollar pro Feinunze, für eine Krügerrand-Unzenmünze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...