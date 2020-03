Schon jetzt ist klar: Das letztjährige Börsendebüt des deutschen Pharmaforschers BioNTech (WKN: A2PSR2) kam zur richtigen Zeit. Die Aktie gewann in den Folgemonaten um mehr als +100% an Wert hinzu. Auch in der aktuellen Corona-Krise schlägt sich der Wert hervorragend. Das hat einen guten Grund.

Das Unternehmen meldet heute Morgen "rapide Fortschritte" bei der Entwicklung eines auf der mRNA-Technologie basierenden COVID-19-Impfstoffes. Das entsprechende Programm "BNT162" soll bereits im kommenden Monat April in klinische Studien überführt werden.

Ziel BioNTechs ist die schnellstmögliche weltweite Verfügbarkeit des Impfstoffes. Hierzu stehe man in engem Austausch mit den regulatortischen und wissenschaftlichen Behörden auf der ganzen Welt, heißt es.

Um die Entwicklung des Impfstoffes in China voranzutreiben, kann BioNTech auf eine neue Partnerschaft mit der dortigen Pharmagröße Fosun Pharma zurückgreifen. Mit dem bereits bestehenden Kooperationspartner ...

