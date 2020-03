Nach einer beachtlichen Erholung im frühen Handel an Europas Börsen hat die Anleger am Freitag doch wieder der Mut verlassen. War der EuroStoxx 50 bis zum Mittag noch um fast zehn Prozent gestiegen, so gaben die Kurse die Gewinne in den letzten vier Handelsstunden fast komplett wieder ab. Zu tief saß den Anlegern der Schock in den Knochen über die am Vortag und in den vergangenen Wochen erlittenen Verluste. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 1,6%, der CAC 40 in Paris konnte um 1,8% vorrücken, der Dax verzeichnete einen Anstieg von 0,8% und am besten verhielt sich noch der Markt in London, der FTSE 100 konnte um 2,5% zulegen. Deutlicher fiel die Erholung in Spanien und Italien, die Mailänder Börse erzielte ein Tagesplus von 7,1%, die Madrider ...

