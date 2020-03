Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Die Vereinbarung unterstreicht das Engagement der Ecolog Group,die Effizienz und Nachhaltigkeit für die Öl & Gasindustriedurch die Integration fortschrittlicher Technologienvoranzutreiben.- SMARTSITE Technologie ist eine Lösung, die darauf abzielt,die Bohreffizienz zu erhöhen, die Kosten zu optimieren und dieUmweltbelastung und den Wasserverbrauch erheblich zureduzieren. Ecolog International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Logistik, technische Planung, Facility Management und Umweltdienstleistungen, und SMARTLINE Technology, ein Anbieter von Aufbereitungstechnologie für Bohrtechnik, haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um eine integrierte und innovative Lösung für die Öl & Gasindustrie anzubieten. Die auf der patentierten SMARTSITE Technologie aufbauende integrierte grubenlose Lösung soll die Bohreffizienz verbessern und den Wasserverbrauch erheblich reduzieren.Die Zusammenarbeit zwischen Ecolog und SMARTLINE Technology stellt der Öl- und Gasindustrie ein integriertes und vollständig mobiles Fluidmanagement-System zur Verfügung, mit dem öl- und wasserbasierte Schlämme nachhaltiger und wirtschaftlicher aufbereitet werden können. Mit SMARTSITE können Betreiber schneller bohren und den Wasserverbrauch beim Bohren um bis zu 90 % reduzieren. Es macht zudem Abfallgruben überflüssig, was zu einer Reduzierung der Gesamtkosten bei den Bohrarbeiten und gleichzeitig zur Verbesserung der Umweltbilanz führt.Ali Vezvaei, Group Chief Executive Officer von Ecolog International, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Diese Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Wachstumskurs, der die Dekarbonisierung der Öl- und Gasindustrie vorantreibt und unseren Kunden die dringend benötigte Nachhaltigkeit und Produktivität bietet."Don Smith, President von SMARTLINE Technology, fügte hinzu: "SMARTSITE Technology basiert auf Effizienz und Erfahrung. Dank unserer Vereinbarung mit Ecolog International können wir gemeinsam Märkte und Kunden bedienen, die diese Lösung brauchen, um die Bohrleistung deutlich zu steigern und Umweltstandards und Arbeitsbedingungen gleichzeitig zu verbessern."Informationen zu Ecolog InternationalEcolog ist ein weltweit führender Spezialdienstleister, der Logistik, technische Planung, Facility Management und Umweltdienstleistungen bündelt und aus einer Hand anbietet. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige und individuelle Lösungen und Dienstleistungen für Regierungen und Streitkräfte, humanitäre Organisationen und gewerbliche Kunden in den Geschäftsfeldern Energie, Öl und Gas,Bergbau und Infrastruktur an. Seit der Unternehmensgründung vor über 20 Jahren hat Ecolog mehr als 1.100 Projekte durchgeführt. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern aktiv und beschäftigt fast 12.000 hoch motivierte Mitarbeiter an über 150 Standorten auf der ganzen Welt. Informationen zu SMARTLINE TechnologySMARTLINE TECHNOLOGY LLC ist ein Anbieter von modernen grubenlosen Bohr- und Entwässerungstechnologien. SMARTLINE TECHNOLOGY LLC wurde in Nordamerika entwickelt. Mit einer Kombination aus Wissenschaft und erfahrungsbasiertem Verständnis von betrieblichen Anforderungen, hat das Unternehmen eine äußerst kosteneffektive Technologie entwickelt, um veraltete Verfahren zur Entwässerung von Brunnenstandorten und zur Abfallentsorgung zu ersetzen.Kontakt:Pressekontakt:Phone: +971 (0)4 299 4500press@ecolog-international.comwww.ecolog-international.comOriginal-Content von: Ecolog, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057271/100844163