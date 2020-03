Im Schatten Chinas testet Taiwan neue Formen direkter Demokratie. Die Hackerin Audrey Tang ist dort Digitalministerin. Eine Begegnung mit einer, die mit digitalen Technologien die Politik verbessern will. Wenn eine Hackerin zur Digitalministerin wird, muss man sich nicht wundern, wenn es in Interviews weniger um politische Floskeln als um technische Details geht. Audrey Tang ist Programmiererin und wurde 2016 zur jüngsten Ministerin Taiwans berufen. Als sie mit 35 Jahren in die Politik ging, hatte die heute 38-Jährige bereits eine opulente Karriere hinter sich: Mit 14 Jahren schmiss sie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...