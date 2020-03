TUI beantragt wahrscheinlich Kredithilfe. Die Einschätzung dieser Unternehmen ist deshalb schwierig. TUI bei 4,50 Euro sind an sich ein Kauf. Gleiches gilt für die Lufthansa bei rund 8,50 Euro. Natürlich werden beide überleben. Aber die Meinungen darüber gehen auseinander. Unsere Sicht: Auf diesem Niveau ist ein Investment nicht eine Frage des Risikos, sondern eine Frage der Geduld. In einem Jahr werden beide das doppelte kosten.



