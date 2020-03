Das Investieren in der Korrektur ist für viele Investoren häufig eine Herausforderung. Wann ist der ideale Zeitpunkt, um einzusteigen? Ist das jetzt nicht ein Griff in das fallende Messer? Und wie kann ich den Tiefpunkt bestmöglich abpassen? All das sind Fragen, die Anlegern durch den Kopf geistern, auf die es jedoch bloß bedingt Antworten gibt. Für viele dieser Probleme eignen sich allerdings ETFs. Beziehungsweise Sparpläne auf die Passivfonds. Warum? Eine ausgezeichnete Frage! Lass uns diese im ...

